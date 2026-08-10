Trusco Nakayama: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trusco Nakayama hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65.80 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 60.39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Trusco Nakayama mit einem Umsatz von insgesamt 91.24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch