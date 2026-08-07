Trupanion präsentierte Quartalsergebnisse

Trupanion lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Trupanion hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 392.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 353.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch