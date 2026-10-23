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24.10.2026 01:00:00
Trump's Reverse Nixon Strategy: Bring Russia In, Shut China Out
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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23.10.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Freitagabend (finanzen.ch)
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23.10.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.