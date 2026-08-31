Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend gesucht

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 9,80 USD. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 287'912 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2025 auf bis zu 18,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 83,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit Abgaben von 28,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 880000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?