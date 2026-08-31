Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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31.08.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 9,59 USD.
Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 9,59 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 9,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 81'817 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 18,00 USD. 87,70 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 27,42 Prozent sinken.
Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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