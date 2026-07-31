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Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

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31.07.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 9,79 USD.

Trump Media & Technology
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Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 9,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,77 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 751'575 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 18,97 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 93,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 40,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,14 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 870000,00 USD umgesetzt, gegenüber 820000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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