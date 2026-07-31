Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.07.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 9,79 USD.
Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 9,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,77 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 751'575 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 18,97 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 93,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 40,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,14 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 870000,00 USD umgesetzt, gegenüber 820000,00 USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!