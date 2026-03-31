Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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31.03.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zieht am Abend deutlich an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,7 Prozent auf 9,22 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 9,22 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,88 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409'169 Stück gehandelt.
Am 15.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 66,80 Prozent niedriger. Bei 8,31 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach unten.
Am 27.02.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.01 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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