Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend in Rot

Um 20:26 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 5,51 USD ab. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 5,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,55 USD. Bisher wurden heute 567'133 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2025 bei 17,08 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 210,26 Prozent zulegen. Bei 5,41 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 1,82 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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