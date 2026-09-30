Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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30.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Mittwochabend an Boden
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 9,29 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 9,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 372'295 Trump Media Technology-Aktien.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 17,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 93,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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