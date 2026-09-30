Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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30.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 9,44 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 9,44 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 9,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,29 USD. Bisher wurden heute 259'446 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,97 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Abschläge von 26,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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