Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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29.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend leichter
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 9,11 USD abwärts.
Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 9,11 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,08 USD. Bei 9,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 503'412 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 17,97 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 49,29 Prozent niedriger. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,60 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 89,77 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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