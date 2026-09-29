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29.09.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Dienstagnachmittag zu

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Trump Media & Technology
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Um 16:28 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 9,42 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 9,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,15 USD. Bisher wurden heute 201'795 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 17,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 90,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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