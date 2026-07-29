Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.07.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,98 USD zu.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 9,98 USD. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,14 USD zu. Bei 9,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 640'618 Aktien.
Bei einem Wert von 18,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Mit einem Zuwachs von 90,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,96 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 08.05.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 870000,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 820000,00 USD erwirtschaftet hatte.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q2 2026 wird am 31.07.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
20:27
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26