Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Abend gestärkt

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 9,98 USD. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,14 USD zu. Bei 9,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 640'618 Aktien.

Bei einem Wert von 18,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Mit einem Zuwachs von 90,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,96 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 08.05.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 870000,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 820000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q2 2026 wird am 31.07.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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