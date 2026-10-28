Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 6,08 USD ab. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 5,95 USD ein. Mit einem Wert von 6,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 551'179 Aktien.

Bei 17,08 USD markierte der Titel am 20.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 180,92 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,22 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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