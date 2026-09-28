Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,09 USD ab. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274'370 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. 97,63 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 23,43 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 880000,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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