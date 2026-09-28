Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Trump Media Technology

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,07 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 9,01 USD. Bei 9,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 107'989 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 49,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 23,26 Prozent sinken.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 880000,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch

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