Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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28.08.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Trump Media Technology
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 9,51 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 9,51 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,48 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289'804 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 18,30 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 92,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 26,78 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 880000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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