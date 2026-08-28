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28.08.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Nachmittag

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 9,64 USD.

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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 9,64 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,72 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125'916 Stück gehandelt.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 27,76 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Trump Media Technology Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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