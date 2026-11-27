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27.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 3,72 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 3,72 USD. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,85 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160'695 Trump Media Technology-Aktien.
Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 359,14 Prozent Luft nach oben. Bei 3,37 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.97 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 970000,00 USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
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