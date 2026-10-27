|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 6,41 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,4 Prozent auf 6,41 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 413'005 Aktien.
Am 20.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2026 bei 6,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
27.10.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.10.26
|Trump: Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weissen Hauses (AWP)
|
10.10.26
|Kreml: Weder Putin noch Trump wollte zuerst auflegen (AWP)
|
27.09.26
|Prozess um angebliche Drohung Comeys gegen Trump erst 2027 (AWP)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.