Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Abend Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,4 Prozent auf 6,41 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 413'005 Aktien.

Am 20.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2026 bei 6,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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