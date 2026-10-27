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27.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.
Das Papier von Trump Media Technology legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 6,37 USD. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,42 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 257'051 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2026 bei 6,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach unten.
Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Trump Media Technology Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Redaktion finanzen.ch
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