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27.08.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.

Trump Media & Technology
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 10,00 USD zu. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 10,22 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 9,56 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 704'535 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,30 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 45,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,37 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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