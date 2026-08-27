Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,77 USD. Bei 9,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 115'462 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 18,30 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 89,25 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit Abgaben von 28,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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