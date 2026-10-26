Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Montagabend schwächer

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 6,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 6,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 504'040 Trump Media Technology-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2026 auf bis zu 6,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 2,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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