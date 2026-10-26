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26.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 6,20 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 6,20 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 319'507 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 175,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,04 USD ab. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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