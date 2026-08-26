Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 9,31 USD. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 9,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 334'331 Trump Media Technology-Aktien.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,97 USD. Gewinne von 103,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 33,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch

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