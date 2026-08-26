Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von Trump Media Technology legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 9,43 USD. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 9,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 185'452 Trump Media Technology-Aktien.

Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 50,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit Abgaben von 26,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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