Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

Das Papier von Trump Media Technology legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,3 Prozent auf 18,31 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 18,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'085'832 Trump Media Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 66,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,75 USD am 25.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 55,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 880000,00 USD im Vergleich zu 840000,00 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

