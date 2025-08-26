Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’319 0.1%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’386 0.6%  Bitcoin 88’923 0.1%  Dollar 0.8034 -0.3%  Öl 67.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Eli Lilly-Aktie in Grün: Lilly strebt noch 2025 Zulassung für Abnehmpille an
S&P-500-Änderung: Interactive Brokers rückt für Walgreens nach - Aktien uneins
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Groupe Minoteries-Aktie: Groupe Minoteries hält Betriebsgewinn trotz Umsatzschwund stabil
Lockheed Martin-Aktie zieht an: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Rüstungsfirmen nach
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 18,31 USD zu.

Trump Media & Technology
13.04 CHF -6.46%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Trump Media Technology legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,3 Prozent auf 18,31 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 18,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'085'832 Trump Media Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 66,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,75 USD am 25.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 55,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 880000,00 USD im Vergleich zu 840000,00 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Wirtschaftsprofessor erwartet Stellenabbau wegen Trump-Zöllen

Bitcoin-Unternehmensriesen: Tesla und MicroStrategy unter den Top 10 BTC-Investoren

Nach Bitcoin-Kauf: Trump Media stockt Krypto-Reserven auf, während die Aktie volatil bleibt


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com