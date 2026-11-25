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25.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteidigt am Abend Tendenz
Die Aktie von Trump Media Technology zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Die Trump Media Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 3,66 USD.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 3,66 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 3,68 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,37 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,50 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 701'635 Stück gehandelt.
Am 20.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD an. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 78,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,37 USD. Dieser Wert wurde am 25.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 7,92 Prozent wieder erreichen.
Am 09.11.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology -0,20 USD je Aktie verdient. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 970000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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