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25.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag tiefrot
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 3,46 USD abwärts.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 3,46 USD. Bei 3,37 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 343'877 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 393,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2026 (3,37 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,60 Prozent.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 09.11.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.97 Mio. USD – ein Plus von 206,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 970000,00 USD erwirtschaftet hatte.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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