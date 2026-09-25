Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,08 USD abwärts. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 235'272 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 17,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 97,96 Prozent Luft nach oben. Bei 6,96 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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