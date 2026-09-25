Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag behauptet

Bei der Trump Media Technology-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 9,10 USD. Bei 9,16 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70'274 Trump Media Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 97,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 23,52 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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