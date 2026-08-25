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25.08.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Dienstagabend Boden gut

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,37 USD.

Trump Media & Technology
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,37 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329'858 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,45 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 25,72 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 1.67 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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