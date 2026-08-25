Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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25.08.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 9,16 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 9,16 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 9,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99'827 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,10 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,02 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.67 Mio. USD gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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