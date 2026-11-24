Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 3,77 USD. Bei 3,71 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522'321 Trump Media Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2025 bei 17,08 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 77,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,69 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 2,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 09.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent auf 2.97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 970000,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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