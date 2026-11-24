Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 3,82 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,75 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,79 USD. Bisher wurden via NASDAQ 219'141 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2025 bei 17,08 USD. 347,12 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,53 Prozent.

Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 206,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 970000,00 USD eingefahren.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

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