Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Donnerstagabend nach

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 9,05 USD ab. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,89 USD. Mit einem Wert von 8,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 221'910 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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