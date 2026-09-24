Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,96 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,89 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 79'330 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,97 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gewinne von 100,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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