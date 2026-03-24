Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 8,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,70 USD. Bei 8,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 294'664 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,77 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 212,73 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,42 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.02.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 1.01 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

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