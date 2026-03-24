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Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

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24.03.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 8,88 USD abwärts.

Trump Media & Technology
6.97 CHF -1.76%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 8,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,70 USD. Bei 8,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 294'664 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,77 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 212,73 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,42 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.02.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 1.01 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Inside Trading & Investment

14:58 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
12:11 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
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10:11 Künstliche Intelligenz (KI) bereitet Privatmärkten Kopfschmerzen
09:08 SG-Marktüberblick: 24.03.2026
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Tagesumkehr zum Wochenstart
19.03.26 US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
Short 13’749.82 8.79 SN2BBU
SMI-Kurs: 12’515.94 24.03.2026 17:31:17
Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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