Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 3,93 USD zu. Bei 4,12 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 612'708 Stück.

Am 20.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 334,61 Prozent wieder erreichen. Bei 3,69 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 6,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 09.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 206,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 970000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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