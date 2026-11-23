Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,6 Prozent auf 4,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 4,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363'020 Trump Media Technology-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2025 auf bis zu 17,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 321,73 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 9,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology -0,20 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2.97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 970000,00 USD umgesetzt.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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