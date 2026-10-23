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23.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Freitagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 6,37 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 6,37 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 6,29 USD. Bei 6,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308'420 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,08 USD) erklomm das Papier am 20.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 168,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei 6,29 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 1,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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