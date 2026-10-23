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23.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 6,34 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 6,34 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 6,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 134'775 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.12.2025 markierte das Papier bei 17,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,61 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,30 USD am 21.10.2026. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 0,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 880000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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