Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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23.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 9,04 USD.
Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 9,04 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,00 USD ab. Bei 9,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 245'423 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 49,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 10.08.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 89,77 Prozent gesteigert.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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