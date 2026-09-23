Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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23.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 9,09 USD abwärts.
Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 9,09 USD nach. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,09 USD ein. Bei 9,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 108'265 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 30,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.
Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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