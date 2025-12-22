Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Tiefenrausch

Um 20:26 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,7 Prozent auf 14,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 14,33 USD. Bei 16,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'308'165 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,45 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 199,04 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,18 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 29,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 970000,00 USD in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 1.01 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3