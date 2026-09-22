Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Dienstagabend an Boden

Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:26 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,23 USD. Mit einem Wert von 9,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 236'897 Trump Media Technology-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 17,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 95,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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