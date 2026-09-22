Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Nachmittag ab

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 9,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 9,05 USD. Bei 9,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 94'007 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Gewinne von 97,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 6,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 23,35 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?