Trump Media Technology Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Trump Media Technology

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 9,28 USD. Bei 9,25 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 501'629 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 20,92 USD. Gewinne von 125,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,96 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 08.05.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 870000,00 USD gegenüber 820000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q2 2026 wird am 31.07.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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