Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Montagabend ins Minus

Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,2 Prozent auf 8,22 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,40 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342'822 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2025 auf bis zu 20,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 60,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.06.2026 (7,76 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 5,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.05.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 870000,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 820000,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 31.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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